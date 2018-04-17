Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Keten de ByLock kullanıcısı çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanı daha FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLockçu kullanıcısı çıktı.

17 Nisan 2018 Salı 10:14
Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Keten de ByLock kullanıcısı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Doç. Fatih Gürsul'dan sonra Alper Keten isimli danışmanının da FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Alper Keten'in Almanya'ya kaçtığı  iddia edildi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre KHK kararıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevine son verilen Keten, K.Maraş'ta CHP'den milletvekilliği adayı olmuş, Kılıçdaroğlu tarafından da  Bilim Platformu listesinden Parti Meclisi'ne taşınmaştı. Keten hakkında Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. 

İTİRAFÇININ İFADESİNDE DE GEÇMİŞTİ

FETÖ şüphelisi itirafçı Metin Kılıç, Ağrı KOM Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede "Darbe teşebbüsünden bir buçuk ay önce o dönemde 'İstişare abisi' olan Hamit kod adlı Eyüp Ruşen Heybet isimli kişi beni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye Kampüsü'nde yer alan kafeye davet etti. Daha önceden Eyüp Ruşen Heybet bana, "Seni biriyle tanıştıracağım ama bu görüştüğün kişiyi ve konuyu eşin bile bilmeyecek" demişti. Heybet beni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Yrd. Doç. Dr. Alper Keten ile görüştürdü. CHP'de parti meclisi üyesi ve Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Keten bilgilerimi alarak beni CHP'de bir konuma düşündüğünü söyledi. Ayrıca Tahir Metin Pişkin'in de bir partide bir konuma yerleştirilmek istendiğini biliyordum. Pişkin, darbe girişiminden bir buçuk yıl sonra eşi Rabia Pişkin gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra ailesiyle Gürcistan'a kaçtı. Whatsapp'tan bana "Sen de çıkmak istersen böyle bir yol izleyebilirsin' dedi. 1-2 ay sonra oradaki ABD Büyükelçiliği'nden vize alarak Amerika'ya geçti. Pişkin asker imamı olduğunu söylemişti."  şeklinde ifade vermişti 

İKİ ESKİ DANIŞMANI HAPİS CEZASI ALMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından İstanbul Üniversitesi eski öğretim üyesi Fatih Gürsul, ByLock kullanıcısı çıkmış, hakkında açılan davada örgüt üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yine Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Murat Aksoy, örgütün medya yapılanması davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:14
  1. Karaman
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Ağrı
  5. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda gözaltı var
    1. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
    2. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    3. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    4. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    5. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    6. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    7. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    8. Hakkari'de park halindeki araç..
    9. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    10. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    11. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    12. Borsa günü düşüşle bitirdi
    13. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    14. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    15. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    16. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    17. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    18. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    19. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    20. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...