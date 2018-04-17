Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Keten de ByLock kullanıcısı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Doç. Fatih Gürsul'dan sonra Alper Keten isimli danışmanının da FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Alper Keten'in Almanya'ya kaçtığı iddia edildi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre KHK kararıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevine son verilen Keten, K.Maraş'ta CHP'den milletvekilliği adayı olmuş, Kılıçdaroğlu tarafından da Bilim Platformu listesinden Parti Meclisi'ne taşınmaştı. Keten hakkında Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

İTİRAFÇININ İFADESİNDE DE GEÇMİŞTİ

FETÖ şüphelisi itirafçı Metin Kılıç, Ağrı KOM Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede "Darbe teşebbüsünden bir buçuk ay önce o dönemde 'İstişare abisi' olan Hamit kod adlı Eyüp Ruşen Heybet isimli kişi beni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye Kampüsü'nde yer alan kafeye davet etti. Daha önceden Eyüp Ruşen Heybet bana, "Seni biriyle tanıştıracağım ama bu görüştüğün kişiyi ve konuyu eşin bile bilmeyecek" demişti. Heybet beni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Yrd. Doç. Dr. Alper Keten ile görüştürdü. CHP'de parti meclisi üyesi ve Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Keten bilgilerimi alarak beni CHP'de bir konuma düşündüğünü söyledi. Ayrıca Tahir Metin Pişkin'in de bir partide bir konuma yerleştirilmek istendiğini biliyordum. Pişkin, darbe girişiminden bir buçuk yıl sonra eşi Rabia Pişkin gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra ailesiyle Gürcistan'a kaçtı. Whatsapp'tan bana "Sen de çıkmak istersen böyle bir yol izleyebilirsin' dedi. 1-2 ay sonra oradaki ABD Büyükelçiliği'nden vize alarak Amerika'ya geçti. Pişkin asker imamı olduğunu söylemişti." şeklinde ifade vermişti

İKİ ESKİ DANIŞMANI HAPİS CEZASI ALMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından İstanbul Üniversitesi eski öğretim üyesi Fatih Gürsul, ByLock kullanıcısı çıkmış, hakkında açılan davada örgüt üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yine Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Murat Aksoy, örgütün medya yapılanması davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı.