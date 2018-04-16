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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine Türkiye düşmanlığı

Türkiye'de baskı ortamının hakim olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı yatırımcının ülkeden kaçtığını söyledi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:10
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine Türkiye düşmanlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemi değerlendiren CHP Lideri, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların dış güçlerle ilgili olmadığını savundu.

"GEL YATIRIM YAP DER MİSİNİZ"

Türkiye'ye yapılacak yatırımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Temel sorunlarından birisi de demokratikleşme. Demokrasi yok ortada. Yargı bağımsızlığı yok. Medya özgürlüğü yok. Düşünceyi ifade özgürlüğü yok. Üniversiteler baskı altında. Böyle bir baskı altında yabancı sermayeye ‘Gel Türkiye’de yatırım yap’ der misiniz? Tam tersine yatırımcı Türkiye’den kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 09:10
  1. Antalya
  2. Kılıçdaroğlu
  3. yatırım
  4. SİYASET Haberleri

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