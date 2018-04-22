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Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener İstanbul'da görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'da görüştüğü ortaya çıktı.İki lider olası ittifak ve cumhurbaşkanlığı adaylarını ele aldığı öğrenildi.

22 Nisan 2018 Pazar 10:42
Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener İstanbul'da görüştü

Erken seçim kararı sonrasında, muhalefet kanadındaki ittifak trafiği hız kazandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında da bir görüşme gerçekleşti. Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre  Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da biraraya geldi. Kamuoyuna duyurulmayan görüşmede, ittifak formülleri ve cumhurbaşkanı adayları ele alındı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, İyi Parti'nin seçime girmemesi halinde atılacak adımları da değerlendirdi. Bugün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile Grup Başkanvekili Özgür Özel, İyi Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Akşener ve kurmayları ile görülecek.

Kılıçdaroğlu, pazartesi günü ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde biraraya gelecek. Karamollaoğlu aynı gün Akşener'i de ziyaret edecek.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 10:42
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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