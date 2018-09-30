Kemal Kılıçdaroğlu baklayı ağzından çıkardı! Üç partiyle gönül ittifakı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kampında baklayı ağzından çıkardı. Olası Cumhur İttifakı’na karşı İP ve HDP ile ittifakı ‘olmazsa olmaz’ olarak gören Kılıçdaroğlu’nun “Buna mecburuz. Meral Akşener’i ben ikna ederim” dediği iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grubu'nun Bolu'daki 27'nci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın gündeme damga vuran kulis bilgisi, ittifak söylemlerine karşı olan parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve İP ile 'Gönül İttifakı' adı altında gizli seçim pazarlığı oldu.

Kılıçdaroğlu'nun basına açık olan açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ahmet Ünal Çeviköz ve Faik Öztrak'ın sunumlarıyla sona erdi.

Ancak iddialara göre, gündeme Kılıçdaroğlu'nun “HDP ile gönül ittifakı” sözü bomba gibi düştü.

Seçmen bazında olacak

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de katıldığı bir programda kriterlerine uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebileceklerini ifade etmişti. Dursun Çiçek ayrıca, “İttifak yapılmazsa seçimden zaferle çıkmamız mümkün değil. Şartlar bunu zorluyor” diyerek tepki almıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı görüş içinde olduğu ve kurmaylarına ve vekillerine, “Kurumsal olarak birliktelik imkansız, ancak biz tabanda seçmen bazında bu gönül ittifakı ortamını sağlayıp genişleterek seçimlerde başarı kriterine yakalarız. Aksi takdirde bir çok ilde Cumhur İttifakı'na karşı mücadele edemeyiz. Buna mecburuz. Olmazsa olmaz” dediği ileri sürüldü.

“Meral Akşener'i bana bırakın”

Ayrıca İP Genel Başkanı Meral Akşener'in bir çok ilde ittifaka sıcak bakmaması ile ilgili de Kılıçdaroğlu'nun, “Siz bana bırakın, ben Meral Hanım ile konuşur ikna ederim” dediği öğrenildi. Öte yandan, CHP'nin bazı illerde de HDP ve İP'den sonra şartlar uygun görülürse Saadet Parti'sine de yeşil ışık yaktığı ve “Neden olmasın” dediği öğrenildi.

İzmir'e 'kiralık başkan'

CHP'de talimatla İP'ye katılan ve Türkiye'nin siyasi tarihine "kiralık vekil" olarak geçen vekiller arasında olan İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor. CHP'nin Meclis grup toplantısı sonrası hülle yöntemiyle İP'ye geçen milletvekillerinden olan Tacettin Bayır'ın eski il başkanı olması, örgütün tabanını bilmesi, örgütle arasının iyi olması, iş dünyasının da yakından tanıdığı bir isim olması ve aynı zamanda da Kılıçdaroğlu'nun 'prenslerinden' biri olması nedeniyle adının geçtiği ileri sürüldü. Hülleci vekillerden Tacettin Bayır'ın adı Büyükşehir adaylığı için daha önce hiç geçmemişti.

Kaynak: Yeni Asır