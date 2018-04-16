Kemal Kılıçdarğlu: Aziz Sancar'ı da Çoban Sülo'yu da yetiştirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 78. Yıl Dönümünde Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek" konulu sempozyuma katıldı. Bu sabah Şırnak'ta 3 askerin şehit olduğuna ilişkin haber aldıklarını aktaran Kılıçdaroğlu gelecek yıl yapılacak seçimlerde daha iyi hazırlık yaparak sandığa gideceklerini belirtti.

AZİZ SANCAR'I ÇOBAN SÜLOYU YETİŞTİRDİK!

Konuşmasında yaşam boyu eğitimin önemine değinen Kılıçdaroğlu, bugünün çocuklarının yüzde 65'inin çalışma yaşına geldiklerinde henüz alanı tamamlanmamış, icat edilmemiş mesleklerde çalışacaklarına işaret etti. Bilim ve teknolojideki hızlı değişimin yaşam boyu eğitimi zorunlu kıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Eğitimin bir sınıf atlama olduğunu anlatmak zorundayız. Kendi yaşamımdan örnek vereyim, Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez köyünde doğdum, 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Bana bu fırsatı sağlayan cumhuriyete ve onun kurucusuna yaşamım boyunca hep minnet duydum. Osmanlı'nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı, fırsat eşitliğini, eğitimi, aydınlanmayı getirdi. Bizler fırsat eşitliği ile Aziz Sancar'ı da Çoban Sülo'yu da yetiştirdik. Sınıf atladılar, aileleri, çevreleri de sınıf atladı iyi bir konuma geldiler. Bu sınıf atlama süreci şimdi köreltiliyor. Eğitim farklı mecralara taşınıyor, bir partiye militan yetiştirmek için programlarsanız ülkenin geleceğini ateşe atmış olursunuz."

SEMPOZYUM SONRASI PROTESTO

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel ve şair Ataol Behramoğlu'nun da konuşma yaptığı sempozyum sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na kitap hediye edildi. Bu arada, CHP'li Bornova Belediyesi'nin kendilerine pazar yeri göstermediğini belirterek, bir süredir eylem yapan Özkanlar Pazaryeri esnafı, sempozyumun düzenlendiği otelin girişinde toplandı. "Esnaf ekmeğini halk pazarını istiyor", "Viyadük sözü nerede" yazılı pankartlar açan grup, Kılıçdaroğlu'nun otelden çıkışı sırasında alkışlı protestoda bulundu.