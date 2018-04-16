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Kemal Kılıçdarğlu: Aziz Sancar'ı da Çoban Sülo'yu da yetiştirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasiden yana olan bütün güçler olarak tıpkı Kuvayı milliye hareketinde olduğu gibi siyasi düşüncelerimizi bir kenara bırakacağız. Demokrasiden yana olanları kucaklayarak bu süreci aşacağız. Bizler fırsat eşitliği ile Aziz Sancar'ı da Çoban Sülo'yu da yetiştirdik. Sınıf atladılar, aileleri, çevreleri de sınıf atladı iyi bir konuma geldiler" dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:48
Kemal Kılıçdarğlu: Aziz Sancar'ı da Çoban Sülo'yu da yetiştirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  İzmir'in Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Köy  Enstitülerinin Kuruluşunun 78. Yıl Dönümünde Eğitimde Adaleti ve Geleceği  Düşünmek" konulu sempozyuma katıldı.  Bu sabah Şırnak'ta 3 askerin şehit olduğuna ilişkin haber aldıklarını aktaran Kılıçdaroğlu gelecek yıl yapılacak seçimlerde daha iyi hazırlık yaparak sandığa  gideceklerini belirtti.

AZİZ SANCAR'I ÇOBAN SÜLOYU YETİŞTİRDİK!

  Konuşmasında yaşam boyu eğitimin önemine değinen Kılıçdaroğlu, bugünün  çocuklarının yüzde 65'inin çalışma yaşına geldiklerinde henüz alanı  tamamlanmamış, icat edilmemiş mesleklerde çalışacaklarına işaret etti.  Bilim ve teknolojideki hızlı değişimin yaşam boyu eğitimi zorunlu  kıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Eğitimin bir sınıf atlama olduğunu anlatmak zorundayız. Kendi  yaşamımdan örnek vereyim, Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez köyünde doğdum, 7  kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Bana bu fırsatı sağlayan cumhuriyete  ve onun kurucusuna yaşamım boyunca hep minnet duydum. Osmanlı'nın varlığı halinde  ben okuyamayacaktım ama cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı, fırsat eşitliğini,  eğitimi, aydınlanmayı getirdi. Bizler fırsat eşitliği ile Aziz Sancar'ı da Çoban  Sülo'yu da yetiştirdik. Sınıf atladılar, aileleri, çevreleri de sınıf atladı iyi  bir konuma geldiler. Bu sınıf atlama süreci şimdi köreltiliyor. Eğitim farklı  mecralara taşınıyor, bir partiye militan yetiştirmek için programlarsanız ülkenin  geleceğini ateşe atmış olursunuz."

SEMPOZYUM SONRASI PROTESTO 

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı  Prof. Dr. Aysel Çelikel ve şair Ataol Behramoğlu'nun da konuşma yaptığı sempozyum  sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na kitap hediye edildi.  Bu arada, CHP'li Bornova Belediyesi'nin kendilerine pazar yeri  göstermediğini belirterek, bir süredir eylem yapan Özkanlar Pazaryeri esnafı,  sempozyumun düzenlendiği otelin girişinde toplandı. "Esnaf ekmeğini halk pazarını istiyor", "Viyadük sözü nerede" yazılı  pankartlar açan grup, Kılıçdaroğlu'nun otelden çıkışı sırasında alkışlı  protestoda bulundu.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 17:48
  1. Şırnak
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. İzmir

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