Kekik ihracatında hedef 150 milyon dolar

Baharat ihracatı, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği üzerinden kayda alınıyor.

Türkiye’nin kekik ihracatının tamamını gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri, bünyesinde kurulan "Baharat İhracatçıları Grubu", ana pazarı ABD'ye ihracatını artırmak için stratejilerini ve Türkiye’nin kekik üretimi hedeflerini masaya yatırdı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye’nin 2022 yılında 169 milyon dolarlık baharat ihraç ettiğini söyledi.

Gürle, "Bu ihracatın 116 milyon dolarlık kısmı Birliğimizce gerçekleştirildi. Türkiye geneli baharat ihracatımızın yüzde 31’ini kapsayan kekikte geçtiğimiz sene 54 milyon dolara ulaştık. 2023 yılı Ocak-Şubat dönemi baharat ihracatımız da 28 milyon dolar bandında gerçekleşti. Kekikte de ilk iki ayda 8 milyon dolarlık ihracatımız var. Orta vadede kekik ihracatımızı 150 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyoruz. 2022 yılında ABD, kekik ihracatımızın neredeyse yarısını gerçekleştirdiğimiz kritik bir pazar. ABD, baharat ihracatımızda 22 milyon dolarla, kekik ihracatımızda ise 10 milyon dolarla ana pazarımız." dedi. (İLKHA)

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