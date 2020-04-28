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Aktüel

Kediye çarpmamak için kendi canından oluyordu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosikletli sürücü yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırarak yere düştü.

2020-04-28 16:49:28 -
Kediye çarpmamak için kendi canından oluyordu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosikletli sürücü yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırarak yere düştü. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza İnönü Bulvarı’nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup T. motosikletiyle birlikte belediye istikametinden adliye istikametine giderken bir anda önüne kedi çıktı. Kediye çarpmamak için fren sıkan yaşlı adam direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakup T.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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