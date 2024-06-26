Kediler gerçekten de dört ayak üstüne düşüyor mu yoksa bunu insanlar mi uydurdu?

Kediler, tıpkı mitolojide olduğu gibi efsanevi canlılar. Kimi zaman çılgınlıklarıyla dünyaya meydan okuyorlarmış gibi hissettiriyorlar. Çoğu zaman da bunu dört ayak üzerine düşmelerinden anlıyoruz. Bakalım bilim de böyle mi diyor?

“Kediler dört ayak üstüne düşer” klişesini hep kullanıyoruz, ama gerçek olup olmadığını bilmiyoruz.

Eğer siz de kedilerin gerçekten dört ayak üstüne düştüklerini bilmiyorsanız, şimdi öğrenmiş olacaksınız!

Kedilerin düşme yeteneklerinin temelinde yatan birçok fiziksel ve biyolojik özellik bulunuyor.

Bir yerden düşüp yaralanan kedi görmemiz çok az bir olasılık. Bunun sebebi, "kedi doğrultma refleksi" olarak bilinen özellikleridir. Bu özellik, kedilerin düşerken kendilerini döndürmelerini sağlıyor. Ön patilerini vücutlarına çekip arka ayaklarını uzatarak momentumlarını koruyorlar.

Böylece, düşerken vücutlarını döndürerek düşme anını kontrol edebiliyorlar. Ne kadar etkileyici değil mi?

Peki bu esnekliklerini neye borçlular?

Bu esneklikleri, omurgalarının köprücük kemiği olmaması sayesinde mümkün oluyor. Bu da kedilere, daha fazla hareket serbestisi tanımış oluyor.

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Tabii bir başka dikkate değer nokta ise kedilerin düşerken hızlanma süreci. Başta hızları artar, ancak belirli bir noktadan sonra hızları sabitlenir. Fiziksel olarak bu süreç, karmaşık diferansiyel denklemlerle modellenebilir ve kedinin düşme hızı ile düşme yüksekliği arasındaki ilişki hesaplanabilir.

Bu konuda yapılan çalışmalar, bu reflekslerinin hayatta kalma içgüdülerine de bağlı olduklarını söylüyor.

Ortaya çıkan raporlara bakıldığında, yüksek katlı binalardan düşen kedilerin %90'ı hayatta kalıyor. Biz buna “9 canları var” desek de bu aslında, kedilerin düşerken kendilerini koruma ve zararları en aza indirme becerilerini gösteriyor. Tabii her düşen kedi de hayatta kalır diyemeyiz, bunlar sadece olasılık.

Gördüğünüz gibi kediler, omurga esneklikleri sayesinde açısal momentumlarını koruyarak düşme esnasında dört ayakları üstünde durmayı becerebilen nadir canlılardan. Bu yetenekleri de onları daha etkileyici kılıyor.