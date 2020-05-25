Keçiören Belediyesi'nden çevre kirliliğine "atık kutusu" önlemi

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Koronavirüs salgını nedeniyle artan maske ve eldiven kullanımının çevre kirliliği oluşturmaması için ilçedeki birçok noktaya tıbbi atık kutuları sabitlediklerini bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre belediye, çevre kirliliğini önlemek için tıbbi atık kutulu önlem aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok salgından korunmak için kullanılan eldiven ve maskelerin tıbbi atık olarak ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar tarafından kullanılan maske ve eldivenlerin hem çevreye zarar vermemesi hem de diğer atıklardan ayrı tutulması için muhtelif noktalara turuncu renkte tıbbi atık kutusu ve tıbbi çöp poşetleri sabitledik. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullandığı açık-kapalı pazar alanlarına, sosyal tesislere, metro giriş-çıkışlarına, cadde ve bulvarlar gibi birçok noktaya 40 adet turuncu renkte tıbbi atık kutusu, belirlenen diğer 400 noktaya ise tıbbi çöp poşetleri koyduk. Kendimizi korurken, çevreye de duyarlı olmalıyız."

Keçiören Belediyesi olarak sürdürülebilir temiz bir çevre hedefini her alanda ortaya koyduklarını hatırlatan Altınok, salgın nedeniyle çevreyi korumanın, doğal yaşama sahip çıkmanın öneminin bir kez daha görüldüğünü aktardı.

Altınok, "Doğaya zarar vermemek için ya da doğal yaşama sahip çıkmak için atıklarla ilgili birçok geri dönüşüm çalışmaları yaptık. Yine park ve bahçelerimizde kullandığımız gübrelerimizi atık meyve ve sebzeleri dönüştürerek elde ediyoruz. Bu doğanın birer parçası olduğumuzu unutmadan çevremize sahip çıkalım, sonrasında herhangi bir pişmanlık yaşamayalım." değerlendirmesinde bulundu.















