Türker Ertürk'e tutuklama talebi
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Eski Türkiye artıklarından emekli tuğamiral Türker Ertürk, sosyal medya hesabından paylaşılan iktidarı tehdit eden sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılık, Ertürk hakkında tutuklama talep etti.
Yeni Suriye yönetimini kast ederek “Sınırımızda İslamcılar olacağına seküler PYD olsun” şeklindeki skandal açıklamaları nedeniyle büyük tepki çeken eski Türkiye artığı kemalist Türker Ertürk, iktidarı tehdit ettiği konuşmasında kullandığı “İktidar acılı veya acısız gidecek” sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında öğle saatlerinde 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ertürk, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Burada savcılığa çıkarılan Ertürk, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.