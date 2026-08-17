  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tekin'den gençliğe ikaz: Dünya vatandaşlığı kültürel bir tezgah! Vatandaşlar ifşa etmişti! Türkiye, İsrailli çifte vatandaşa ev hapsi verdi AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı Mekke Anlaşması'nın perde arkası! İletişim Başkanı Duran çarpıcı açıklamalar Artık “Gülen’in kızıyım” diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum Türk markalarında Rusya’dan çıkış hızlandı: En az 10 marka pazardan çekildi Ali Karahasanoğlu'ndan Süleymanlılara çağrı: 200 kilo altını sorgulayın Rusya’nın gizli İHA üsleri ortaya çıktı! NATO ve Avrupa alarmda Irak basını duyurdu: İran İHA’ları Barzani’nin özel ofisini vurdu Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı
Gündem Türker Ertürk'e tutuklama talebi
Gündem

Türker Ertürk'e tutuklama talebi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türker Ertürk'e tutuklama talebi

Eski Türkiye artıklarından emekli tuğamiral Türker Ertürk, sosyal medya hesabından paylaşılan iktidarı tehdit eden sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılık, Ertürk hakkında tutuklama talep etti.

Yeni Suriye yönetimini kast ederek “Sınırımızda İslamcılar olacağına seküler PYD olsun” şeklindeki skandal açıklamaları nedeniyle büyük tepki çeken eski Türkiye artığı kemalist Türker Ertürk, iktidarı tehdit ettiği konuşmasında kullandığı “İktidar acılı veya acısız gidecek” sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında öğle saatlerinde 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ertürk, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan Ertürk, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23