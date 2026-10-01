Keçiboynuzu unlu kek: Tereddüt etmeyin kabartma tozu katın! Yapmayan bin pişman çıkan lezzeti göreceksiniz
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Sağlığa dost olan keçiboynuzuna ilgi her geçen gün artıyor. Son olarak sosyal medyada karşılaştığımız keçiboynuzu unlu kek tarifi, kabartma tozu detayıyla şaşkına çevirdi. Keçiboynuzu Unlu Kek yapmak isteyenler, malzemeleri hazırlarken bu detayı atlamıyor. Tarifi deneyenler, “Tereddüt etmeyin, kabartma tozu katın” derken, ortaya çıkan lezzet ise merak konusu oldu. İşte merak edilen Keçiboynuzu Unlu Kek Tarifi için malzemeler ve nasıl yapılır sorusuna cevap...
Keçiboynuzu Unlu Kek Tarifi İçin Malzemeler;
- 2 yumurta
- 1 su bardağı keçiboynuzu unu
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1.5 su bardağı süt
- 1.5 su bardağı un (buğday unu kullandık)
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- Kuru üzüm
Bitter damla çikolata (yoksa kullanmayabilirsiniz)
Keçiboynuzu Unlu Kek Tarifi Nasıl Yapılır?
Malzemeleri dışarıda 1 saat kadar bekletin oda sıcaklığında olsun.
Yumurta ve keçiboynuzu ununu mikserle çırpın. Sütü ve sıvı yağı ekleyin.
Daha sonra elenmiş unu vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin (bu aşamada yine mikser kullanın ama fazla çırpmayın)
En son una bulanmış kuru üzüm ve çikolataları ekleyin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin.
20 dakikadan sonra sıcaklığı biraz düşürdüm ve fırının alt rafında pişirin.
Fırından fırına değişkenlik gösterebilir kontrollü pişirin .
Afiyet olsun.
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