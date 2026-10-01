Keçiboynuzu unlu kek: Tereddüt etmeyin kabartma tozu katın! Yapmayan bin pişman çıkan lezzeti göreceksiniz

Keçiboynuzu Unlu Kek Tarifi İçin Malzemeler;

2 yumurta

1 su bardağı keçiboynuzu unu

Yarım su bardağı sıvı yağ

1.5 su bardağı süt

1.5 su bardağı un (buğday unu kullandık)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Kuru üzüm

Bitter damla çikolata (yoksa kullanmayabilirsiniz)

Keçiboynuzu Unlu Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Malzemeleri dışarıda 1 saat kadar bekletin oda sıcaklığında olsun.

Yumurta ve keçiboynuzu ununu mikserle çırpın. Sütü ve sıvı yağı ekleyin.

Daha sonra elenmiş unu vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin (bu aşamada yine mikser kullanın ama fazla çırpmayın)

En son una bulanmış kuru üzüm ve çikolataları ekleyin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin.

20 dakikadan sonra sıcaklığı biraz düşürdüm ve fırının alt rafında pişirin.

Fırından fırına değişkenlik gösterebilir kontrollü pişirin .

Afiyet olsun.