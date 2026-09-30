Namaz kılan yolcuyu bıraktılar

HABER MERKEZİ

Müslüman Türkiye’de şehirlerarası yolcu taşıyan seyahat firmalarının namaza olan duyarsızlıkları sürüyor. AK Parti iktidarıyla birlikte tarihin tozlu sayfalarına karışan ibadet özgürlüğü kısıtlaması bu defa Gaziantep merkezli faaliyet gösteren BEN Turizm firmasında hortladı. 2000 yılında kurulan ve “Sınırsız hizmet” sloganıyla müşteri toplamaya çalışan Ben Turizm’in Gaziantep-İstanbul seferini yapan 27 BEN 83 plakalı otobüs şoförünün, namaz kılma talebinde bulunan yolcuyu sabahın nurunda dinlenme tesisinde bıraktığı ortaya çıktı.

AKİT’E ANLATTI

Adana’ya 30 kilometre kala, Doğan Tesisleri isimli bir küçük bir tesiste otobüsten indirildiğini belirten Vedat K, yaşadığı mağduriyeti gazetemize şöyle anlattı: “Helal gıda için verdiği mücadeleden dolayı tanıdığım GİMDES’in rahmetli Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer’in cenaze namazını kılmak için Gaziantep’ten İstanbul’a geldim. Hocamızı cuma günü defnettik. Pazar günü Antep’te olayım diye Cumartesi saat 19:00 seferi için Ben Turizm’den bilet aldım. 27 BEN 83 plakalı otobüsle yola çıktık. Sabah namazı vakti girmeden yaklaşık 2 saat önce yolda mola verdiler.

KESİNLİKLE OLMAZ!

“Vakit girmediğinden namazı kılamadım ama hazırlık olsun diye abdestim aldım. Vakit girdiğinde müsait bir yerde durulmasını istediğimde ‘Kesinlikle olmaz, oturduğunuz yerde kılın’ diye tersledi. Biraz bekledim. Sonra güneşin doğmasına 45 dakika kala, Adana’ya yaklaştığımız sırada bu kez kaptanın yanına giderek; ‘Abdestimiz var, sabah namazını kılmamız lazım’ dedim. Şoför de ‘Koltukta kılarsın’ cevabını verdi. Ben de ‘Sabah namazı koltukta kılınmaz. İleride bir yerde 5 dakika mola verirseniz abdestim var hemen kılayım’ diye ricacı oldum. ‘Kesinlikle duramayız’ diyerek kestirip attı. Bunun üzerine ‘Muhakkak namazını kılmam lazım, en yakın yerde beni indir” dedim. Adana’ya 30 km kala Doğan Tesisleri isimli bir küçük bir yerde, valizimle birlikte indirip, yoluna devam ettiler. Allah’ın da bana bir ikramı oldu. Malatya Belediyesi’nden iki kişi benim durumumu görerek, Antep’e yakın bir yere kadar götürdüler.”

FİRMA GEÇİŞTİRDİ

Öte yandan, konuyla ilgili ulaştığımız BEN Turizm’in yetkilileri ise, firmalarının namazla sorunları olmadığını, namaz kılmak isteyen yolculara yardımcı olduklarını, personele bu yönde talimat verdiklerini belirterek, konunun takipçisi olacağını söylediler ama personelle ilgili nasıl bir müeyyide uygulayacaklarını belirtmediler.