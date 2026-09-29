Sağanak trafiği yüzde 85'e tırmandırdı: Yollar durma noktasında!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da mesai bitimiyle birleşen sağanak yağış trafiği kilitledi; ana yollarda ve köprülerde araç yoğunluğu yüzde 85 seviyesine kadar çıktı.
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağmur yağışının da etkisiyle arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.
D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.