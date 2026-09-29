  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla İçişleri Bakanlığı açıkladı! Siber operasyonlarda binlerce kişi gözaltına alındı Sömürgeci Fransızları topraklarından kovan o ülke ilk altın rafinerisini açtı Sınav belgesiyle oynanıp, ‘bahis hesabın var’ denmiş! Soruşturmanın fitilini o hakem ateşlemiş Erdoğan kurmaylarını Beştepe’de topluyor: Fon krizinin yol haritası çizilecek AK Parti'li isimden Özgür Özel'e sert tepki! "Sen hırsızların ve rüşvetçilerin eserisin" DEM Parti illa da "LGBT" diyor, başka da bir şey demiyor! Azerbaycan'da 28 Şubat zulmü hortladı! Başörtülü kız öğrenciler okula alınmadı Mahkemeden şok... Kılıçdaroğlu'na yakalama kararı çıkartılacak "Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni gelişme! Hakemler derneğinin kayıtlarına el konuldu
Gündem Sağanak trafiği yüzde 85'e tırmandırdı: Yollar durma noktasında!
Gündem

Sağanak trafiği yüzde 85'e tırmandırdı: Yollar durma noktasında!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sağanak trafiği yüzde 85'e tırmandırdı: Yollar durma noktasında!

İstanbul’da mesai bitimiyle birleşen sağanak yağış trafiği kilitledi; ana yollarda ve köprülerde araç yoğunluğu yüzde 85 seviyesine kadar çıktı.

İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağmur yağışının da etkisiyle arttı.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.

D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

 

Marmara’da kuvvetli yağış! Motosiklet ve motokuryelere geçici trafik yasağı geldi
Marmara’da kuvvetli yağış! Motosiklet ve motokuryelere geçici trafik yasağı geldi

Yerel

Marmara’da kuvvetli yağış! Motosiklet ve motokuryelere geçici trafik yasağı geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23