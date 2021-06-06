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Yerel Kebapçıya kalaşnikoflu saldırı
Yerel

Kebapçıya kalaşnikoflu saldırı

Adana’da bir kebapçı dükkanına kalaşnikof ve tabanca ile düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 10:35:00 -
Kebapçıya kalaşnikoflu saldırı

Adana'da bir kebapçı dükkanına kalaşnikof ve tabanca ile düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırının, otomobille gelen 2 kişi tarafından 3 saniyede gerçekleştirildiği görüldü.

Olay, dün gece saat 01.57'de Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen iki şüpheli ön ve arka plakası olmayan bir otomobille kebapçı dükkanına yanaştı. Şüpheliler ardından otomobilden inmeden kalaşnikof ve tabanca ile iş yerine defalarca ateş açıp olay yerinden uzaklaştı.

Uzun namlulu silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kebapçı kapalı olduğundan dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmazken olay yerinde 4 adet kalaşnikof, 5 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulundu.

Saldırı anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırının otomobille gelen 2 kişi tarafından 3 saniyede gerçekleştirildiği görüldü.

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