KDV beyannameleri ne zaman verilecek?

Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, 24 Nisan'a kadar verilmesi gereken şubat ve 27 Nisan'a kadar verilmesi gereken mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin ocak-şubat-mart dönemi) dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 28 Nisan Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

KDV beyannamesi nedir?

Katma Değer Vergisi, bir malı ya da hizmeti satın alan kişinin o mal veya hizmeti aldığı yere ödediği vergi türüdür. Dolaylı vergi türlerinden biri olan KDV, devletin işletmelerden ve vatandaşlardan kamu hizmetleri için harcamak üzere aldığı bir vergi çeşididir. Uygulanan KDV oranları birbirinden farklıdır. Türkiye’de alınan KDV oranları %1, %8 ve %18 olmak üzere 3 çeşittir. Lüks olmayan barınma ihtiyaçları ve temel tüketim ürünlerinden %1 oranında KDV alınırken; süt, peynir, yumurta gibi unlu olmayan tüketim ürünlerinden %8 oranında Katma Değer Vergisi alınır. Son olarak, telekomünikasyon ürünleri ve beyaz eşya gibi temel tüketim ürünü sayılmayan ürünlerden ise %18 oranında KDV alınır.

KDV beyannamesi ise devletin belirlediği oranlarda, satılan ürün ve hizmetten elde edilen kazançlar üzerinden vergi daireleri vasıtası ile devlete bildirilmesidir.