Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda 2020-2021 pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Fabrika Müdürü Mehmet Yüksel, törende yaptığı açıklamada, 1933 yılında Cumhuriyet döneminin 3'üncü şeker fabrikası olarak kurulan tesisin 88'inci alım kampanyasının başladığını bildirdi.

Pancarları 15 Eylül'den itibaren işleyeceklerini dile getiren Yüksel, şunları söyledi:

"24 saat 3 vardiya ile günde ortalama 8 bin 200 ton pancar işlenecektir. Kampanyamız 132 gün devam edecektir. Bu kampanya döneminde 1 milyon 75 bin ton civarında pancar işlenecek ve yaklaşık 140 bin ton kristal şeker üretilecektir. Yan ürün olarak maya ve yem sanayi için önemli olan 45 bin ton melasın, ayrıca yöremiz hayvan beslenmesinde önemli yer tutan 310 bin ton yaş pancar posasının elde edilmesi hedeflenmektedir."

Yüksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılan dezenfektan ve kolonya için ham madde talebini, Eskişehir Alkol Fabrikası'nın üretim kapasitesini artırarak 5 milyon litreden fazla etil alkol üretimiyle karşılamaya devam edeceklerini anlattı.

Daha sonra fabrikaya üreticilerin getirdiği ilk pancarların alımı gerçekleştirildi.