Kazaya yardıma gitti canından oldu! 1 ölü, 5 yaralı Kayseri Malatya kara yolunun 54. kilometresinde meydana gelen kazaya yardım etmek için yolun karşısına geçmek isteyen adam, hızla gelen aracın altında can verdi.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kayseri Malatya kara yolunun 54. kilometresindeAlattin Subaşı (47) idaresindeki 16 LRH 80 plakalı otomobil, trafik kazasına yardım etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan Şahin'e (34) çarpmasının ardından devrildi. Kazada, Metehan Şahin ve sürücü Subaşı ile araçta bulunan Mehmet Şahin Özkan, Mehmet Özkan, Şirazdin Özkan ve Engin Belik, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Metehan Şahin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.