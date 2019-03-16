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Kazaya yardıma gitti canından oldu! 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri Malatya kara yolunun 54. kilometresinde meydana gelen kazaya yardım etmek için yolun karşısına geçmek isteyen adam, hızla gelen aracın altında can verdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:56
Kazaya yardıma gitti canından oldu! 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Malatya kara yolunun 54. kilometresindeAlattin Subaşı (47) idaresindeki 16 LRH 80 plakalı otomobil, trafik kazasına yardım etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan Şahin'e (34) çarpmasının ardından devrildi.

Kazada, Metehan Şahin ve sürücü Subaşı ile araçta bulunan Mehmet Şahin Özkan, Mehmet Özkan, Şirazdin Özkan ve Engin Belik, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Metehan Şahin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:56
  1. Malatya
  2. Kayseri
  3. Trafik kazası
  4. ölü ve yaralılar var
  5. Metehan Şahin

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