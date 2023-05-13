Kazanan dostluk oldu
Beşiktaş, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FC ile karşılaştığı dostluk maçından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FC ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.
Bakü'deki Tevfik Behramov Stadı'ndaki maça siyah-beyazlılar Mert, Rosier, Necip, Welinton, Umut, Berkay, Kerem, Onur, Maxim, Semih ve Muleka 11'iyle başladı.
Sabah FC, Oleksii Kashchuk'un 3. ve 5. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 24. dakikasında Beşiktaş, Umut Meraş'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi.
İlk yarının son anlarına 2-1'le girilirken siyah-beyazlılarda Umut Meraş, 44. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve devreye 2-2'lik eşitlikle girildi.
İkinci yarıda Beşiktaş, Cenk Tosun'un 63. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 3-2'lik üstünlüğü yakaladı. Beşiktaş'ın üçüncü golünden 7 dakika sonra ise David Volkovi'yle skora dengeyi getirdi.
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Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmazken Beşiktaş, dostluk maçında Sabah FC ile 3-3 berabere kaldı.
Mücadeleye yoğun ilgi
Beşiktaş'ın Azerbaycan'da Sabah FC ile karşılaştığı mücadele ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 32 bin kişilik Tofig Behramov Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakını maça günler kala tükendi.