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Kazakistan Cumhurbaşkanı Beştepe'de tören kıtasını 'merhaba asker' diye selamladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Nazarbayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:59
Kazakistan Cumhurbaşkanı Beştepe'de tören kıtasını 'merhaba asker' diye selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbas¸kanı Nursultan Nazarbayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı. Tören alanındaki yerlerin alınmasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

''MERHABA ASKER'' DİYEREK SELAMLADI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler yer aldı. Heyetlerin takdiminin ardından ülkelerinin bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Nazarbayev, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 12:59
  1. Ankara
  2. Nursultan Nazarbayev
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
  5. Kazakistan
  6. Türkiye
  7. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  8. Beştepe

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