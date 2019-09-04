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Kazada ölen motosiklet sürücüsü 6 saat sonra bulundu

Aksaray’da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, sürücünün cansız bedeni 6 saat sonra bir çiftçi tarafından bulundu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:25
Kazada ölen motosiklet sürücüsü 6 saat sonra bulundu

Aksaray’da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, sürücünün cansız bedeni 6 saat sonra bir çiftçi tarafından bulundu.


Kaza, saat 10.30 sıralarında Eskil-Eşmekaya yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskil ilçesinden Eşmekaya istikametine yola çıkan Önder Bozgöz (31) idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kimsenin fark etmediği kaza saat 17.00 sıralarında tarlasındaki ürünleri biçmeye gelen çiftçi Halis Sanlav tarafından fark edildi. Sürücünün cansız bedenini ve hurdaya dönmüş motosikleti gören çiftçi Halis Sanlav durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa yaptıkları müdahalede şahsın öldüğünü tespit ederken, polis ve jandarma ekipleri olayın saat 11.00 sıralarında olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bozgöz’ün cenazesi kaza yerindeki incelemenin ardından Eskil İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 20:25
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