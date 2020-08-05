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Aktüel

Kaza yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'daki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:33:09 -
Kaza yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, servis bekleyen kişinin kaza yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde yol kenarında kaldırımda servis bekleyen kişi, bir minibüsün hızla kendisine doğru geldiğini fark etti.

Son anda yola doğru koşan kişi, kaldırımdaki bariyerlere ve tabelaya çarpan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, minibüsün üzerine hızla geldiği kaldırımda duran kişinin kendini yola doğru atarak son anda kurtulduğu görülüyor.

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