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Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!

Sosyal medyadan yardım isteyen Batuhan Öztürk isimli sosyal medya kullanıcı, abisi Süleyman Öztürk'ün ölümüne neden olan Iraklı İrfan Jasim Wali Wali adlı şahsın ilk duruşmada serbest bırakılmasına isyan etti. Olayı öğrenen yüzlerce sosyal medya kullanıcısı ise "Kaza değil cinayet" tepkisinde bulunarak şahsın salıverilmesine tepki gösterdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 04:09

 yeniakit.com.tr 

Kardeşi Batuhan Öztürk'ün feryadına kulak tıkamayan sosyal medya kullanıcıları, abisi Süleyman Öztürk'e kırmızı ışıkta aşırı hızla çarpan ve ölümüne neden olan Iraklı İrfan Jasim Wali Wali'nin ilk duruşmada serbest bırakılması büyük tepkiye gösterdi.

Sosyal medyadan olayı paylaşan Öztürk, abisi Süleyman Öztürk'ün kamera görüntülerini de paylaşarak mahkemenin şoke edici bir şekilde şahsı serbest bıraktığını söyledi ve bu duruma isyan etti.

Kırmızı ışıkta aşırı hızla çarptı! İlk duruşmada serbest bırakıldı

Abisinin ölümüne neden olan Iraklı sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösteren ve tutuklanmasını isteyen Batuhan Öztürk "27 Aralık 2018 tarihinde Iraklı İrfan Jasim Wali Wali aşırı hızlı kullandığı Range Rover araç ile kırmızı ışıkta geçerek abime çarptı. Abim 40 metre savrularak hayatını kaybetti. Abimin katilini bugün ilk duruşmada serbest bıraktılar" ifadesinde bulundu.

Polisi bile şaşırttı: Bu ne rahatlık!

Iraklı şahsın pişman olmadığını ve polisi bile şaşırtan rahat tavırlarda bulunarak kendisinin 'avukat ordusu' tarafından çıkarılacağını söylediğini ifade eden Öztürk, "Olay günü Emniyetteki ilk ifadesinde babamın karşısında bacak bacak üstüne atıp telefonuyla oynamış ve hiçbir pişmanlık emaresi göstermemiş. Polisin “Bu ne rahatlık” uyarısına “Beni çıkartmak için bekleyen kaç avukat var biliyor musunuz?” demiş." dedi.

"Duruşma çıkışı bana ve aileme 40 kişiyle saldırdılar"

Duruşma çıkışında Iraklı şahsın yakınları tarafından kendisine ve ailesine saldırdığını söyleyen Öztürk "Bugün duruşma çıkışında abimin katilinin beraberindeki 40 kişi bana ve aileme saldırdılar. Annem ve ablam saldırgan grubun arasında kaldı. Benim yakama yapıştılar, babama ise ‘yumruk’ attılar." ifadesinde bulundu.

"Ne ben ne de ailem kabul edemiyoruz"

Abisinin ölümüne neden olan şahsın salıverilmesine tepki gösteren ve sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan Öztürk,"Abim 30 yaşında bu insan müsveddesi tarafından öldürülmüşken, bugün mahkeme tarafından salıverilmesini ne ben ne de ailem kabul edemiyoruz. Bu yüzden buradan sesimizi duyurmak istedik. Siz de lütfen #süleymanöztürkünkatilitutuklansın yazarak sesimizi duyurmamıza yardımcı olun" ifadeleriyle adalet istedi.

Vatandaşlardan büyük tepki

Sosyal medya platformu Twitter'da #süleymanöztürkünkatilitutuklansın etiketine yazan yüzlerce vatandaş, "Kaza değil cinayet" tepkisinde bulunarak şahsın tutuklanmasını istedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 04:09
  1. Batuhan Öztürk
  2. İrfan Jasim Wali Wali
  3. Süleyman Öztürk
  4. Iraklı sürücünün serbest bırakılması

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