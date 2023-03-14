Kayyım vekil imam-hatip ve müezzinlere kadro yolu açıldı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.03.2023 - 27.03.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

28.11.2022 tarihinde vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak Başkanlığımızda görevde olmak, (Başkanlığımızda 28.11.2022 tarihinde resmi olarak söz konusu unvanlarda görev yapmadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuru, sınav ve atama işlemleri iptal edilecektir.)

2020 veya 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) KPSSP124, KPSSP123, KPSSP122 puan türlerinin herhangi birinden en az 50 puan almış olmak,

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Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmaması gerekiyor.

Sınav sözlü olarak Ankara, İstanbul (Anadolu) ve Kayseri’de yapılacak.

İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon: (0312) 295 70 00

Fax: (0312) 285 85 72

E-posta: [email protected]

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