Kayyım atanan Tera’ya haciz şoku! Fonzede polisle kapısına dayandı

Fon soruşturması kapsamında TMSF’nin kayyum olarak atandığı Tera Holding’e yönelik yatırımcıların hukuk mücadelesi sürüyor. Şirket tarafından mağdur edildiği iddia edilen bir kişinin, alacağını tahsil edebilmek için icra yoluna başvurduğu öğrenildi.

MASLAK’TAKİ BİNAYA HACİZ İÇİN GELDİLER

Kişinin avukatı Emre Burak Onat ve beraberindeki icra memurları, haciz işlemini gerçekleştirmek üzere Sarıyer Maslak’taki Tera Holding’in ana binasına geldi.

Holding önünde açıklama yapan Onat, “Şu an Tera Holding’e geldik. Ancak içerideki girişteki güvenlikler haciz mahalline bizi geçirmiyorlar. Biz şu anda polis çağırdık. Polislerin gelmesini bekliyoruz. Dosya borcu 1.2 milyon liradır” dedi.

“ÖNÜMÜZDE BİR, İKİ DOSYA DAHA VAR”

Kendilerinden başka icra dosyaları da bulunduğunu belirten Onat, “Önümüzde bir, iki dosya daha var. Daha önce buraya gelmedik. İki hafta önce de bir tespit için gelmişlerdi. Orada farklı bir firmaya geldiler. Biz Tera Holding Anonim Şirketi’ne geldik” ifadelerini kullandı.

“İKİ LÜKS ARACA HACİZ KOYDUK”

İcra takibini başlatıp kesinleştirdiklerini söyleyen Onat, “Şirketin araçlarına haciz koyduk. Banka hesaplarına haciz koyduk. Şirketin iki tane son model lüks aracı var. Bunları da haciz ettik ama burada fiili hacze gelerek alacağımızı tahsil etmeye çalışacağız. Bugün bir sonuç bekliyorum. Çünkü bu meblağ küçük, 1.2 milyon lira. Yukarıda menkul malların haciz edilmesi ve satılmasıyla tahsil edilecek bir rakamdır” diye konuştu.

“BİNLERCE FON MAĞDURU VAR”

Alacaklılardan yalnızca biri olarak icra yoluna başvurduklarını belirten Onat, “Araçların yakalanması, satılması, ardından alacakların sırasıyla paylaştırılması gerekiyor. Düşebilir oradan ama o süreç çok daha uzun. Araçları da sorduk buradalar mı diye. Bir bilgimiz yok dendi. Otoparktakilere de bakacağız. Zaten biliyorsunuz bu konuda binlerce fon mağduru var. Biz sadece hızlı hareket ederek aksiyon alanlardanız” dedi.

İKİ HAFTA ÖNCE 66 MİLYON LİRALIK HACİZ BAŞLATILMIŞTI

Onat’ın sözünü ettiği ilk işlem, 26 Ekim’de Tera Holding bünyesindeki Tera Yatırım ve Tera Portföy’de yaşanmıştı. Şirketlerin ilgili birimlerine giden icra memurları ve avukatlar, 66 milyon liralık icra takibi kapsamında mal tespitine başlamıştı.

O gün yaşanan haciz sırasında avukatlar, icra memurları ve şirket yetkilileri arasında gerginlik çıktığı, SPK yetkililerinin telefonla sürece dahil olduğu aktarılmıştı. TMSF’nin haciz sürecine ilişkin tedbir yazısı hazırladığı öğrenilirken, hacze konu malların binadan çıkarılması engellenmişti.

538 MİLYAR LİRALIK 5 FON TERA’DA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermişti. Tasfiyedeki fon sayısı daha sonra 65'e geriledi. TEFAS verilerine dayanan hesaplamalara göre tasfiyedeki fonların büyüklüğü yaklaşık 826 milyar lira olurken, bu fonlarda 455 bin 758 yatırımcının parası bulunuyor. Tasfiye kapsamındaki fonlar içinde en büyük payı, yaklaşık 538 milyar liralık 5 fonuyla Tera taşıyor.

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk’ün de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticiler tutuklanmıştı.

BAKAN GÜRLEK: 31,5 MİLYAR LİRA İADE EDİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, fon soruşturmalarında 464 şüphelinin bulunduğunu ve 120 kişinin tutuklu olduğunu açıkladı. Gürlek, yaklaşık 31,5 milyar lira değerindeki para, taşınmaz ve hisse senedinin TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabı kapsamında iade edildiğini bildirdi.