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Kayyım atanan şirkette 84 kişiye dava açıldı

Terör örgütü finansal destek sağladıkları iddiasıyla kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 84 sanık hakkında dava açıldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:41
Kayyım atanan şirkette 84 kişiye dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iş insanları Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Cahit Paksoy ve Fikret İnan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanık hakkında dava açıldı.

Ayrıntılar gelecek...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:41
  1. İstanbul
  2. akfa holding
  3. FETÖ soruşturması
  4. kayyım atanan şirket
  5. 84 kişiye dava açıldı

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