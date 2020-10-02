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Spor Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i transfer etti
Spor

Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:37:01 -
Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i transfer etti

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Astra Giurgiu takımında forma giyen 29 yaşındaki Denis Alibec ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı da sosyal medya hesabından, "Her şey Kayserispor için. Büyük Kayserispor camiası ne derse o. Son transferlerimize hepinizin beklediği forveti de dahil ettik. Romanya Milli Takımı'nın forveti Denis Alibec, gollerini artık bizim için atacak. Güçlüydük, daha güçlü olduk, Ankaragücü maçında başarılar." paylaşımında bulundu.

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