Kayserispor ligin 3. haftasında sezonun ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Emrah Başsan arka direğe ortasını yaptı. Thiam, gelişine topa sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1

13. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Kayserispor ceza sahası önünde topla buluşan Berkay, çok sert bir şut çıkardı. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve üst direğe de çarpıp auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

62. dakikada Yukatel Kayserispor'un gelişen atağında Mensah ile paslaşarak rakip ceza sahasına giren Mane, sol çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan yerden gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Medipol Başakşehir atağında Kayserispor savunmasından seken top, ceza sahası dışına açıldı. Tolga Ciğerci topun gelişine ayak içiyle vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Lung'un kucağında kaldı.

88. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Aleksic'in sol kanattan yaptığı ortada Deniz Türüç ceza sahasında topa uçarak kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.

Mücadele, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir kötü gidişi durduramadı

Süper Lig'de konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, bu sezon oynadığı üçüncü maçı da kaybetti.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü, Fenerbahçe'den yeni transferi Mame Thiam 4. dakikada attı.

İstanbul ekibi, ligde üç maç sonunda puansız kalırken, bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor puanını 4'e yükseltti.

Başakşehir geçen seneki gibi başladı

Başakşehir, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da 3 mağlubiyetle başladı.

Turuncu-lacivertli ekip, geçen sezonun ilk üç maçında da Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e mağlup olmuş, dördüncü haftada Göztepe ile berabere kalarak ilk puanını almıştı.

Aykut Kocaman'ın hamleleri

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ikinci yarıya üç değişiklik yaparak başladı.

Takımı soyunma odasına 1-0 geride giren Kocaman, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Fredrik Gulbrandsen'i oyundan alırken, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci ve Muhammet Demir'i sahaya sürdü.

Ravil'in kenara gelmesinin ardından ilk yarıda orta sahada görev alan Youssuf Ndayishimiye, stopere geçti.

Kocaman, 69. dakikada Junior Caiçara'nın yerine Deniz Türüç'ü, 79. dakikada da Mahmut Tekdemir'in yerine Ahmed Kutucu'yu oyuna alarak 5 değişiklik hakkını kullandı.

Mahmut Tekdemir bu sezon ilk kez sahada

Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk kez Kayserispor mücadelesinde forma giydi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mahmut, 79 dakika sahada kaldı.