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Spor Kayserispor Kulübünden Sivasspor maçında tribünde yaşanan olaylara kınama
Spor

Kayserispor Kulübünden Sivasspor maçında tribünde yaşanan olaylara kınama

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:14:54 -
Kayserispor Kulübünden Sivasspor maçında tribünde yaşanan olaylara kınama

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahalarında oynadıkları karşılaşma sırasında tribünde yaşanan olayları kınadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşma sırasında kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı'nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye'nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darbeden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz."

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