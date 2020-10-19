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Spor Kayserispor, başkan Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı
Spor

Kayserispor, başkan Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı

Kendi evinde Sivasspor'u konuk eden Kayserispor, başkan Berna Gözbaşı'nın kızının ve bazı aile fertlerinin locada saldırıya uğradığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:24:00 -
Kayserispor, başkan Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı

Kayserispor, Süper Lig'de konuk ettikleri Sivasspor maçı sırasında başkan Berna Gözbaşı'nın kızı ve aile fertlerinin bulunduğu locaya saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırıda Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nın darp edildiği, kızının ise yaşanan arbede sırasında nefesinin kesilip bayıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada "17.10.2020 Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı’nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor Taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz" denildi.

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