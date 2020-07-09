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Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:23:06 -
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kendisini bıçaklayanlara tabancayla ateş eden zanlı, yoldan geçen yaşlı adamı yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Tapu Müdürlüğü önünde alım satım işlemi için buluşan Serkan K. ve Erman A. ile Ö.Y. arasında anlaşmazlık çıktı.

Bir süre sonra taraflar arasında çıkan kavgada Ö.Y, bıçakla yaralandı.

Kendisini yaralayanları kovalamaya başlayan Ö.Y, tabancayla kaçan kişilere ateş açtı.

Bu sırada evinin yakınındaki markete alışveriş yapmaya giden Ahmet Uğur (72), Ö.Y'nin ateşlediği silahtan çıkan mermiyle yaralandı.

Uğur ile bıçakla yaralanan Ö.Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, Serkan K. ve Erman A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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