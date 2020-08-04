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Aktüel

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:45:41 -
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokağı'nda çimento satış ofisine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, ofisin otoparka açılan arka kapısının önünde çalışanlarla oturan işletme sahibi Orhan A'ya (49) tabancayla ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Orhan A, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma sürüyor.

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