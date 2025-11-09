Kayseri’de ‘Kız Meselesi’ Cinayeti: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde “kız meselesi” nedeniyle başlayan sosyal medya tartışması, cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.A.Y., tartıştığı Osman Efe Tuluk’u (18) Sahabiye Mahallesi Bor Sokak’a çağırdı. Tuluk, çağrıldığı adrese gittiğinde M.A.Y. ve arkadaşları Y.Y. (22), B.G. (18), S.T. (18) ve S.S. (17) tarafından av tüfeğiyle saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası ağır yaralanan Osman Efe Tuluk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, saldırganların otomobil içerisinden ve sokak arasından Osman Efe Tuluk’a ateş açtıkları, saçmaların isabet etmesiyle Tuluk’un yere yığıldığı anlar yer aldı. Saldırganların daha sonra otomobille olay yerinden kaçtığı da kameralara yansıdı.

CENAZE GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Tuluk’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç Osman, şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan 5 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.Y., Y.Y. ve B.G. “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Diğer iki şüpheli S.T. ve S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOKAKTAKİ KAVGADAN CİNAYETE

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, ilk bulgular kavganın tamamen sosyal medya üzerinden başlayan bir “kız meselesi” tartışmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Olayın ardından mahalle sakinleri, gençler arasında artan sosyal medya kavgalarına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.