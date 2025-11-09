  • İSTANBUL
Kayseri'de 'Kız Meselesi' Cinayeti: 3 Şüpheli Tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kayseri’de ‘Kız Meselesi’ Cinayeti: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri’de sosyal medya üzerinden çıkan “kız meselesi” tartışması kanlı bitti. 18 yaşındaki Osman Efe Tuluk, av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde “kız meselesi” nedeniyle başlayan sosyal medya tartışması, cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.A.Y., tartıştığı Osman Efe Tuluk’u (18) Sahabiye Mahallesi Bor Sokak’a çağırdı. Tuluk, çağrıldığı adrese gittiğinde M.A.Y. ve arkadaşları Y.Y. (22), B.G. (18), S.T. (18) ve S.S. (17) tarafından av tüfeğiyle saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası ağır yaralanan Osman Efe Tuluk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, saldırganların otomobil içerisinden ve sokak arasından Osman Efe Tuluk’a ateş açtıkları, saçmaların isabet etmesiyle Tuluk’un yere yığıldığı anlar yer aldı. Saldırganların daha sonra otomobille olay yerinden kaçtığı da kameralara yansıdı.

CENAZE GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Tuluk’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç Osman, şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan 5 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.Y., Y.Y. ve B.G. “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Diğer iki şüpheli S.T. ve S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOKAKTAKİ KAVGADAN CİNAYETE

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, ilk bulgular kavganın tamamen sosyal medya üzerinden başlayan bir “kız meselesi” tartışmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Olayın ardından mahalle sakinleri, gençler arasında artan sosyal medya kavgalarına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu
Dünya

İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu

İsviçre'den İsrail’e gönderilen bir askeri sevkiyat, Belçika’nın Liege Havalimanı’nda baskın düzenlenerek durduruldu. Hükümet "malzemenin bl..
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma
Gündem

Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma

İstanbul'un Bahçelievler’deki bir pazarda müşterilerin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı salatalıkları koy..
