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Yerel Kayseri'de halk otobüsü alev alev yandı
Yerel

Kayseri'de halk otobüsü alev alev yandı

Kayseri’de seyir halindeki özel halk otobüsü alev aldı. Yolcuların aracı terk etmesinin ardından otobüs alevler içinde kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 14:31:00 -
Kayseri'de halk otobüsü alev alev yandı

Kayseri'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mimsin Mahallesi'ne yolcu taşıyan 38 AB 273 plakalı otobüs, Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden yolcuların haber vermesi üzerine sürücü otobüsü durdurdu.

Yolcuların inmesinin ardından otobüs alev aldı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. 

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