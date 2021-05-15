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Ekonomi Kayseri’de çerezlik kabak çekirdeği ekimi yapıldı
Ekonomi

Kayseri’de çerezlik kabak çekirdeği ekimi yapıldı

Kayseri’de ‘Çiftçimize Desteğimizle Yola Devam Yayım Projesi’ kapsamında çerezlik kabak çekirdeği ekimi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 17:24:00 -
Kayseri’de çerezlik kabak çekirdeği ekimi yapıldı

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescillenen ‘Türkmen’ çeşidi çerezlik kabak çekirdeğinin ekimi Develi ilçesi Sarıca ve Ayvazhacı mahallelerinde gerçekleştirildi. Ayrıca aynı parsellere Mert Bey, Sena Hanım, 510, 210, 89 ve 39’un yanı sıra TG38 ile TG22’nin demonstrasyon ekimi tamamlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Çerezlik kabak çekirdeğinin ilimizde yaklaşık 337 bin dekar alanda yetiştiriciliği yapılmakta, 17 bin ton civarında üretimi gerçekleştirilmektedir. Kayseri, alan olarak ülke üretim alanının yaklaşık yüzde 48’ini, üretim miktarının ise yüzde 33’ünü karşılamaktadır. Bu nedenle de eğitim ve yayım faaliyetlerimizde önceliğimiz olma özelliğini korumaktadır” dedi.

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