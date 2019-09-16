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Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı

Bir besicinin 18 büyükbaş hayvanını çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:39
Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir besicinin 18 büyükbaş hayvanını çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir besicinin ahırından 18 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda oluşturulan özel ekip, yapılan incelemelerde hayvanların Şanlıurfa ve Adıyaman'a götürüldüğünü belirledi.

Jandarma, büyükbaş hayvanlardan 9'unu farklı adreslerde, 8'ini de bir hayvan pazarında ele geçirdi. 17 büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi, kasaba satılan bir hayvanın parasının ise sahibine ödeneceği öğrenildi.

Şanlıurfa'da bir adrese jandarma tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli İ.G. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:39
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