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Aktüel

Kayseri'de baraj gölünde boğulan hentbolcu üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:47:31 -
Kayseri'de baraj gölünde boğulan hentbolcu üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Yamula Barajı Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki hentbolcu üniversite öğrencisi Harun Bostan, son yolculuğuna uğurlandı.

Gencin cenazesi, Kayseri Şehir Hastanesi morgundan alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Bostan'ın naaşı, İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine gencin ailesi, okul arkadaşları ve yakınları katıldı.

Dün serinlemek için baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren Bostan, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencisi Bostan, okulun hentbol takımında forma giyerken geçen sezon Erkek Hentbol 1. Lig ekibi Nilüfer Belediyesporda oynamıştı.

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