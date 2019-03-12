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Kayseri'de 2 otobüsten 75 kaçak göçmen çıktı

Kayseri'de, jandarmanın durdurduğu 2 otobüste 66'sı Afganistan, 9'u Pakistan uyruklu 75 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

12 Mart 2019 Salı 18:57
Kayseri'de 2 otobüsten 75 kaçak göçmen çıktı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yapan jandarma, 2 otobüsü durdurdu. Otobüslerde, 66'sı Afganistan, 9'u Pakistan uyruklu olmak üzere 75 kaçak göçmen olduğu görüldü. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, M.D., M.D.,H.Ü. ve E.V. insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:57
  1. Kayseri
  2. kaçak göçmen operasyonu
  3. gözaltı

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