Kayseri OSB’de 7 taşınmaz ihale ile satışa çıkarılıyor
Kayseri OSB, mülkiyetinde bulunan 7 taşınmazın satışı için ihale sürecini başlattı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, mülkiyetinde bulunan 7 taşınmazın satışına ilişkin ihale sürecini duyurdu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden ihale sürecine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;
"Mülkiyeti Kayseri OSB Müdürlüğü’ne ait olan 7 adet taşınmazın satışı için 01.06.2026-21.06.2026 tarihleri arasında https://meydip.sanayi.gov.tr adresine başvuru yapılması gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgelere Kayseri OSB Müdürlüğü İnternet Sitesinden (kayseriosb.org) ulaşılabilecektir."