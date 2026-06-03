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Kobi Kayseri OSB’de 7 taşınmaz ihale ile satışa çıkarılıyor
Kobi

Kayseri OSB’de 7 taşınmaz ihale ile satışa çıkarılıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kayseri OSB’de 7 taşınmaz ihale ile satışa çıkarılıyor

Kayseri OSB, mülkiyetinde bulunan 7 taşınmazın satışı için ihale sürecini başlattı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, mülkiyetinde bulunan 7 taşınmazın satışına ilişkin ihale sürecini duyurdu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden ihale sürecine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

 

"Mülkiyeti Kayseri OSB Müdürlüğü’ne ait olan 7 adet taşınmazın satışı için 01.06.2026-21.06.2026 tarihleri arasında https://meydip.sanayi.gov.tr adresine başvuru yapılması gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgelere Kayseri OSB Müdürlüğü İnternet Sitesinden (kayseriosb.org) ulaşılabilecektir."

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