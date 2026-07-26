Antalya’da korkunç ölüm
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Antalya'nın Serik ilçesinde inşaatta başına beton blok parçası düşen işçi can verdi.
Karadayı Mahallesi'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Cihan Pınar'ın (41), başına üst katlardan kopan beton blok parçası düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Pınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cenazesi incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.