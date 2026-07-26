  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuveyt'ten İran yalanlaması Kılıçdaroğlu rozet takarken Tekin, sahnedekileri azarladı: Lan, tövbe Ya Rabbi... CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!" Ukrayna İran'a saldırdı! Dışişleri Bakanlığından şiddetli kınama AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Yağış gidiyor, kavurucu sıcaklar geri dönüyor Özel'in ekibi partiyi sarı sitelere düşürdü! Sahibinden satılık CHP il binası "Siz kimin figüranısınız?" Gürsel Tekin'den 'kirli medya' çıkışı “cast ajansından figüran getirildi" yalanına cevap İzmir'de düzensiz göç operasyonu! 22 kişi yakalandı Çerkezköy'de korku dolu anlar! Yolcu treni raydan çıktı Boşanma görüşmesi kanlı bitti! Kayınpeder damadını tüfekle vurdu
Yerel Antalya’da korkunç ölüm
Yerel

Antalya’da korkunç ölüm

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Antalya’da korkunç ölüm

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaatta başına beton blok parçası düşen işçi can verdi.

Karadayı Mahallesi'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Cihan Pınar'ın (41), başına üst katlardan kopan beton blok parçası düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Pınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cenazesi incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Hidroelektrik tünelinde facia! 22 kişi hayatını kaybetti
Hidroelektrik tünelinde facia! 22 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Hidroelektrik tünelinde facia! 22 kişi hayatını kaybetti

Erciyes’ten dönüşte acı kaza! Bisikletten düşen belediye müdürü hayatını kaybetti
Erciyes’ten dönüşte acı kaza! Bisikletten düşen belediye müdürü hayatını kaybetti

Aktüel

Erciyes’ten dönüşte acı kaza! Bisikletten düşen belediye müdürü hayatını kaybetti

Ankara’da yıldırım düştü! Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara’da yıldırım düştü! Bir kişi hayatını kaybetti

Gündem

Ankara’da yıldırım düştü! Bir kişi hayatını kaybetti

Ülkesini bırakıp Filistin saflarına geçti! "Japon Ahmed" Beyrut’ta hayatını kaybetti
Ülkesini bırakıp Filistin saflarına geçti! “Japon Ahmed” Beyrut’ta hayatını kaybetti

Dünya

Ülkesini bırakıp Filistin saflarına geçti! “Japon Ahmed” Beyrut’ta hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23