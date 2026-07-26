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Kavurucu güneşte bekletiliyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor!

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Kavurucu güneşte bekletiliyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor!

Türkiye, yılın ilk yarısında 91 ülkeye 18 bin 301 ton kurutulmuş domates ihraç ederek yaklaşık 61 milyon dolar gelir elde etti. Sektör, yıl onunda 100 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

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Foto - Kavurucu güneşte bekletiliyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor!

Türkiye’nin kurutulmuş domatesi dünya sofralarındaki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Ocak-haziran döneminde 91 ülkeye 18 bin 301 ton kurutulmuş domates ihraç eden sektör, yıl sonunda 100 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

#2
Foto - Kavurucu güneşte bekletiliyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor!

Yıllık 14 milyon tonu aşan domates üretimiyle Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın üçüncü büyük üreticisi olan Türkiye'de yetiştirilen domatesler, taze tüketimin yanı sıra salça, sos ve kurutmalık olarak değerlendirilerek katma değere dönüştürülüyor. Üretimin çoğunluğunun Antalya, Mersin ve İzmir'de yapıldığı domateste katma değerli ürün olarak ilk sıralarda kurutulmuş domates yer alıyor.

#3
Foto - Kavurucu güneşte bekletiliyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor!

KAVURUCU GÜNEŞ ALTINDA Birçok ilde hasat edilen domateslerin ihracat yolculuğu, temmuz ayında kavurucu güneş altında başlayan zorlu bir üretim süreciyle başlıyor. Tarlalardan kamyon ve traktörlerle kurutma alanlarına taşınan domatesler, işçiler tarafından tek tek ikiye bölünüyor. Müşteri talebine göre tuzlanan veya kükürtlenen domatesler yaklaşık bir hafta güneş altında bekletildikten sonra işleme tesislerinde temizlenip paketleniyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde hazırlanan kurutulmuş domatesler, başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok pazarda makarna, pizza, salata ve hamburger gibi ürünlerde kullanılmak üzere sofralara ulaşıyor.

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Foto - Kavurucu güneşte bekletiliyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor!

TÜRKİYE'NİN KURUTULMUŞ DOMATESİ 91 ÜLKENİN SOFRASINDA Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye, ocak-haziran döneminde 91 ülkeye 18 bin 301 ton kurutulmuş domates ihraç etti. Bu ihracattan 60 milyon 989 bin dolar gelir sağlandı. Dönemde en fazla ihracat 16 milyon 53 bin dolarla ABD'ye yapılırken bu ülkeyi 8 milyon 864 bin dolarla İtalya ve 5 milyon 344 bin dolarla İngiltere takip etti. Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin kuru domates üretimine öncülük ettiğini, bu yıl ürün bolluğu yaşandığını söyledi.

#5
Foto - Kavurucu güneşte bekletiliyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor!

15 KİLOGRAM YAŞ DOMATESTEN 1 KİLOGRAM KURUTULMUŞ DOMATES ALINIYOR İzmir'deki kuru domates üreticisi ve ihracatçısı Kemal Saygıner ise sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları mesainin yoğun emek ve kavurucu sıcak altında sürdüğünü anlattı.

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Foto - Kavurucu güneşte bekletiliyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor!

Kurutulmuş domatesi ihraç edecekleri ülkelere göre hazırlandıklarını aktaran Saygıner, "Çok büyük bir emek, çok büyük bir gayret var. Sonrasında gideceği ülkelere, bölgelere göre burada kurutmalarını yapıp fabrikamıza gönderiyoruz. Ürünlerin kalitelerine göre bölümlere ayrılıp soğuk hava depolarımıza koyarak gelecek olan siparişlerimiz için bekletiyoruz. 15 kilo yaş domatesten ortalama 1 kilogram kuru domates çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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