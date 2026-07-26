Kavurucu güneşte bekletiliyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor!

TÜRKİYE'NİN KURUTULMUŞ DOMATESİ 91 ÜLKENİN SOFRASINDA Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye, ocak-haziran döneminde 91 ülkeye 18 bin 301 ton kurutulmuş domates ihraç etti. Bu ihracattan 60 milyon 989 bin dolar gelir sağlandı. Dönemde en fazla ihracat 16 milyon 53 bin dolarla ABD'ye yapılırken bu ülkeyi 8 milyon 864 bin dolarla İtalya ve 5 milyon 344 bin dolarla İngiltere takip etti. Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin kuru domates üretimine öncülük ettiğini, bu yıl ürün bolluğu yaşandığını söyledi.