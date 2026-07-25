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Gündem AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Yağış gidiyor, kavurucu sıcaklar geri dönüyor
Gündem

AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Yağış gidiyor, kavurucu sıcaklar geri dönüyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Yağış gidiyor, kavurucu sıcaklar geri dönüyor

İstanbul'u son üç gündür etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağışlar pazar günü kenti terk ediyor. AKOM'un 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yeni haftayla birlikte megakentte hava yeniden ısınacak, sıcaklıklar 33 dereceye kadar yükselecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, megakent için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, son günlerde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar 26 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmeye başlayacak.

Öğle saatleri itibarıyla yağışlı sistemin İstanbul'u tamamen terk etmesi ve gökyüzünün yeniden açılması bekleniyor.

Sıcaklıklar yeniden 33 dereceyi görecek

Yağışlı havanın ardından sıcaklıklarda hızlı bir yükseliş yaşanacak. Son günlerde 25 derece seviyelerine kadar gerileyen hava sıcaklıklarının, yeni haftayla birlikte yeniden yaz mevsimi değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

AKOM verilerine göre İstanbul'da sıcaklıkların 30 ila 33 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

İşte 5 günlük hava tahmini

AKOM'un yayımladığı tahminlere göre İstanbul'da beklenen hava durumu şöyle:

  • 26 Temmuz Pazar: Parçalı bulutlu, 19 / 28°C
  • 27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu ve açık, 22 / 32°C
  • 28 Temmuz Salı: Haftanın en sıcak günü, 23 / 33°C
  • 29 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu, 22 / 30°C
  • 30 Temmuz Perşembe: Açık ve sıcak, 21 / 29°C
  • 31 Temmuz Cuma: Az bulutlu, 21 / 30°C

Yeni hafta yağışsız geçecek

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da yeni haftada yağış beklenmiyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracak sıcak hava nedeniyle vatandaşların güneşin en yoğun olduğu saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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