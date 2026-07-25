Özel'in ekibi partiyi sarı sitelere düşürdü! Sahibinden satılık CHP il binası

Koltuk kavgalarıyla, yolsuzluk, rüşvet ve taciz skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'de Mersin İl Başkanlığının bulunduğu bina 179 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

Satış ilanı kısa sürede gündem oldu.

İlanda, "REMAX TOROS'TAN MERSİN'İN EN PRESTİJLİ LOKASYONUNDA TİCARİ BİNA" başlığıyla yer alan taşınmazın, Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi'nde bulunduğu ve 550 metrekare kullanım alanına sahip olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre söz konusu bina, CHP Mersin eski İl Başkanı Adil Aktay'a ait.

Siyasi kulislerde konuşulan iddialara göre, binanın satış kararının yalnızca ticari bir tasarruf olmadığı öne sürülüyor.

İddialara göre, CHP Genel Merkezi'nin yönetim anlayışına yönelik rahatsızlıklar ve mevcut il yönetimine ilişkin yaşanan görüş ayrılıklarının bu kararın alınmasında etkili olduğu ileri sürülüyor.

Özellikle kulislerde, satışın CHP Genel Merkezi'ne ve mevcut il yönetimine yönelik bir tepki niteliği taşıdığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Öte yandan, söz konusu iddialarla ilgili Adil Aktay, CHP Mersin İl Başkanlığı veya CHP Genel Merkezi tarafından yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Bina satışının gerekçesiyle ilgili iddialar şu aşamada siyasi kulislerde dile getirilen değerlendirmelerden ibaret olup, resmi makamlarca doğrulanmış değil.

Sürece ilişkin yapılacak açıklamalar ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek.

Kaynak: MersinSonSes