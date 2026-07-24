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Gündem CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevinden uzaklaştırıldı
Gündem

CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevinden uzaklaştırıldı

Yeniakit Publisher
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CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluktan tutuklanan CHP’li Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in görevden uzaklaştırıldığı duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.07.2026 tarih ve 2026/611 sorgu sayılı kararı ile ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak’ ve ‘Rüşvet Almak’ suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Ne olacak onu uzaklaştırıp aynı ekolün temsilcisi başka birinin seçilmesini mazur görmek, çok sakıncalı oluyor. Çünkü herşey aynı tas aynı hamam devam ediyor
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