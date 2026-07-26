Yüzlercesini sağıyorlar Berivanların zorlu mesaisi

Zorlu bir yolculuğun ardından hayvanların bulunduğu alana ulaştıklarını belirten Taş, şunları kaydetti: "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez gidip geliyoruz. Her seferinde yaklaşık 10 kilometre yol yapıyoruz, günde toplam 20 kilometreyi buluyor.