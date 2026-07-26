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Yüzlercesini sağıyorlar Berivanların zorlu mesaisi

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Yüzlercesini sağıyorlar Berivanların zorlu mesaisi

Muş'ta berivanlar (süt sağan kadınlar), sabahın erken saatlerinde başladıkları zorlu mesaiyle yaylalarda yüzlerce koyun ve keçiyi sağıyor.

#1
Foto - Yüzlercesini sağıyorlar Berivanların zorlu mesaisi

Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde yaşayan kadınlar, ev işlerini tamamladıktan sonra kova ve bidonlarını alarak sürülerin bulunduğu yaylaların yolunu tutuyor.

#2
Foto - Yüzlercesini sağıyorlar Berivanların zorlu mesaisi

Ortak kiraladıkları traktör veya at arabalarıyla yaklaşık bir saat süren zorlu yolculuğun ardından hayvanların bulunduğu alana ulaşan kadınlar, hazırlıklarını tamamlayarak sağım işlemine başlıyor.

#3
Foto - Yüzlercesini sağıyorlar Berivanların zorlu mesaisi

Sıcak havaya rağmen yüzlerce koyun ve keçinin sağımını yapan kadınlar, elde ettikleri sütü köye taşıyarak yoğurt, peynir ve tereyağına dönüştürüyor.

#4
Foto - Yüzlercesini sağıyorlar Berivanların zorlu mesaisi

Her gün sabah ve akşam aynı mesaiyi sürdüren berivanlar, hazırladıkları ürünlerin bir bölümünü satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Kadınlardan İpek Taş koyun ve keçileri sağmak için her gün gidiş-dönüş toplam 20 kilometre yol gittiklerini söyledi.

#5
Foto - Yüzlercesini sağıyorlar Berivanların zorlu mesaisi

Zorlu bir yolculuğun ardından hayvanların bulunduğu alana ulaştıklarını belirten Taş, şunları kaydetti: "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez gidip geliyoruz. Her seferinde yaklaşık 10 kilometre yol yapıyoruz, günde toplam 20 kilometreyi buluyor.

#6
Foto - Yüzlercesini sağıyorlar Berivanların zorlu mesaisi

Hem burada hem de evde çalışıyoruz. Yazın 35-40 dereceyi bulan sıcaklıkta koyun ve keçilerimizle ilgileniyor, sağımını yapıyoruz. Sütten peynir üretip satıyoruz. İşimiz gerçekten çok zor ama seviyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılık. Bu yüzden bütün zorluklara rağmen çalışmaya devam ediyoruz."

#7
Foto - Yüzlercesini sağıyorlar Berivanların zorlu mesaisi

Berivanlardan Sabahat Yaprak da köy hayatında yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek, "Köy hayatı böyle. Kimisi 20 yıldır, kimisi 30 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor. Ben de yaklaşık 9 yıldır bu işi yapıyorum. Mecburuz çünkü başka gelirimiz yok. Çalışmazsak geçinemeyiz.

#8
Foto - Yüzlercesini sağıyorlar Berivanların zorlu mesaisi

Ekmek yapmak, çocuklarla ilgilenmek, ev işleri ve diğer tüm sorumluluklar çoğunlukla kadınların omuzlarında. Hem evin yükünü taşıyor hem de gerektiğinde hayvancılığa destek oluyoruz. Zor şartlarda çalışıyoruz ama emeğimizle ayakta kalmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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