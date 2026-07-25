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Gündem CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!"
Gündem

CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!"

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CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen üye katılım töreni hakkında ortaya atılan "figüran" iddialarına sert tepki gösterdi. Sarı, iddiaların iftira olduğunu savunarak, hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine ilişkin ortaya atılan "cast ajansından figüran getirildi" iddiaları siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Söz konusu iddialara CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Sarı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bunların "ahlak ve vicdan dışı iftiralardan ibaret" olduğunu ifade etti.

"Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz"

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Sarı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Partimizin İstanbul'da gerçekleştirdiği kitlesel ve coşkulu üye katılım törenini karalamak amacıyla ortaya atılan bu iddialar, ahlak ve vicdan dışı birer iftiradan ibarettir."

Sarı, CHP'ye her gün çok sayıda vatandaşın kendi iradesiyle üye olduğunu belirterek, törene katılan kişilerin "paralı figüran" olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

"Binlerce insanın onuruna saldırıdır"

CHP Sözcüsü, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Partimize katılan işsizleri, atanmayan öğretmenleri, emeklileri ve bu ülkenin kederini paylaşan insanları 'paralı figüran' olarak nitelendirmek, binlerce yurttaşımızın onuruna ve hakkına açıkça girmektir."

Hukuki süreç başlatılacak

Müslim Sarı, açıklamasının devamında söz konusu iddiaları gündeme taşıyan yayınlara karşı hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

CHP'nin tüm yasal haklarını kullanacağını belirten Sarı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Gazetecilik maskesi altında halkın temiz iradesine ve partimizin onurlu mücadelesine çamur atmaya çalışan bu anlayışa karşı tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve kamuoyunun takdirine sunacağımızı bildiririz."

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