Çerkezköy'de korku dolu anlar! Yolcu treni raydan çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde raydan çıktı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yolcular güvenlik amacıyla başka bir trene tahliye edildi. Hatta kurtarma ve inceleme çalışmaları başlatıldı.
Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne-Çerkezköy-İstanbul seferini yapan yolcu treni, Çerkezköy Tren İstasyonu'na yaklaşırken henüz belirlenemeyen bir nedenle vagonlarından biri raydan çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri sevk edildi.
Yolcular güvenlik amacıyla tahliye edildi
Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olası risklere karşı tren içerisinde bir süre bekletilen yolcular, daha sonra olay yerine gönderilen başka bir trene güvenli şekilde aktarıldı.
Yetkililer, yolcuların tahliye işlemlerinin kontrollü bir şekilde tamamlandığını bildirdi.
Kurtarma çalışmaları başlatıldı
Raydan çıkan vagonun yeniden hatta alınması için TCDD ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Olay nedeniyle demiryolu hattında ulaşımın kontrollü şekilde sürdürüldüğü öğrenilirken, ekiplerin raydan çıkan vagonu kaldırma ve hattı normale döndürme çalışmaları devam ediyor.