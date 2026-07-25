Çerkezköy'de korku dolu anlar! Yolcu treni raydan çıktı

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne-Çerkezköy-İstanbul seferini yapan yolcu treni, Çerkezköy Tren İstasyonu'na yaklaşırken henüz belirlenemeyen bir nedenle vagonlarından biri raydan çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri sevk edildi.

Yolcular güvenlik amacıyla tahliye edildi

Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olası risklere karşı tren içerisinde bir süre bekletilen yolcular, daha sonra olay yerine gönderilen başka bir trene güvenli şekilde aktarıldı.

Yetkililer, yolcuların tahliye işlemlerinin kontrollü bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Kurtarma çalışmaları başlatıldı

Raydan çıkan vagonun yeniden hatta alınması için TCDD ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olay nedeniyle demiryolu hattında ulaşımın kontrollü şekilde sürdürüldüğü öğrenilirken, ekiplerin raydan çıkan vagonu kaldırma ve hattı normale döndürme çalışmaları devam ediyor.