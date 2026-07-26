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Gündem Samsun Valiliği'nden kritik uyarı: Denize girmeyin!
Gündem

Samsun Valiliği'nden kritik uyarı: Denize girmeyin!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Samsun Valiliği'nden kritik uyarı: Denize girmeyin!

Samsun Valiliği, Meteoroloji ile Sahil Güvenlik'ten alınan son veriler doğrultusunda il genelinde denize girilmemesi çağrısında bulundu. Dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise 32 deniz miline ulaşmasının beklendiği belirtilirken, vatandaşlardan can güvenlikleri için uyarılara titizlikle uymaları istendi.

Samsun Valiliği, hafta sonu etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın değerlendirmeleri doğrultusunda il genelinde denize girilmemesi istendi.

Yetkililer, özellikle kıyı kesimlerinde oluşabilecek yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar nedeniyle boğulma riskinin ciddi şekilde artabileceğine dikkat çekti.

Dalga yüksekliği 2 metreyi bulacak

Valilik açıklamasında, Karadeniz'de dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise 32 deniz miline kadar ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Olumsuz deniz şartlarının özellikle yüzme amacıyla denize giren vatandaşlar için büyük risk oluşturabileceği vurgulandı.

Boğulma vakalarına karşı uyarı

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların uyarıları dikkate almasının hayati önem taşıdığı belirtildi.

Valilik, can güvenliğinin korunması için denize girilmemesi ve sahil güvenlik ile diğer yetkili kurumların uyarılarına uyulması çağrısında bulundu.

Vatandaşlara dikkat çağrısı

Yetkililer, hava şartlarının yakından takip edildiğini belirterek, vatandaşlardan özellikle dalgalı deniz, rip akıntısı ve kuvvetli rüzgar riskine karşı tedbirli olmalarını istedi.

Meteorolojik gelişmelere göre yeni uyarıların yapılabileceği de ifade edildi.

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