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Gündem Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
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Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

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Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan bir otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralı kurtarıldı.

Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin AA muhabirine, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

 

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