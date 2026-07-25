Cilt beyazlatıcı maske: Sadece 15 dakikaya 3 malzemeyle yapılan kolay yol... Patates sayesinde olur

Çok basit bir şekilde evde bulunan 3 malzemeyle yapabilirsiniz.

Şimdi maskenin yapılışına geçelim. Hazırlayacağımız bu doğal maske ile kolay bir şekilde cilt renginizi açabilirsiniz.

Cilt Beyazlatıcı Doğal Maske Tarifi Bu konuyla ilgili Doğal Peeling Tarifleri, Nasıl Yapılır? yazımızı da incelemenizi öneririz.

Orta boy bir patatesi rendeleyip suyunu çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz patates suyuna 1 tatlı kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı limon suyu ilave edip bir kap içerisinde karıştırıyorum. Karıştırma esnasında maske karışımının köpürdüğünü göreceksiniz. Cildinize hiçbir yan etkisi yok merak etmeyin.

Karbonatın ciltteki ölü derileri gideriyor hücreleri canlandırıyor patates de cildinizin rengini açmasına yardımcı oluyor. Karbonat ve patates ciltteki lekelerin açılmasına, genişlemiş damarların sıkılaşmasına ve cilt hücrelerinin canlanmasına yardımcı oluyor. Limonda ve patatesin renk açıcı özelliği var.

Patates bir “potasyum bitkisi” olarak bilinir. Toplam besin ihtiyacının en büyük kısmını potasyum oluşturur. Potasyum uygulamaları yumru irileşme döneminde yoğunlaştırılmalıdır

DİĞER KOLAY YOL...

Cilt tonunu eşitleyen ve parlaklık veren bu doğal maske için sadece 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 çay kaşığı karbonat gerekir. Malzemeleri karıştırıp yüzünüze sürün. 15 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Hassas ciltler için limon ve karbonat tahriş edici olabilir.

Maskenin Hazırlanışı ve Uygulanması

Gerekli Malzemeler;

1 yemek kaşığı yoğurt (cildi nemlendirir)

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu (cilt rengini açmaya yardım eder)

1 çay kaşığı karbonat (cildi ölü hücrelerden arındırır)

Uygulama Adımları

Küçük bir kapta tüm malzemeleri krem kıvamına gelene kadar karıştırın.

Göz ve dudak çevrenizi hariç tutarak yüzünüze ince bir tabaka halinde sürün.

Yüzünüzde 15 dakikadan fazla bekletmeyin.

Süre sonunda ılık su ile nazikçe yıkayın ve ardından nemlendirici sürün.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Limon suyu güneşte leke yapabilir. Bu maskeyi sadece akşam saatlerinde uygulayın.

Haftada 1 defadan fazla yapmayın.

Cildinizde yanma veya kızarıklık olursa hemen yıkayın.

Cilt tipinize uygun farklı bir maske tarifi veya nemlendirici önerisi isterseniz cilt tipinizi (kuru, yağlı, karma) bana söyleyebilirsiniz.