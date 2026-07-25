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Gündem İzmir'de düzensiz göç operasyonu! 22 kişi yakalandı
Gündem

İzmir'de düzensiz göç operasyonu! 22 kişi yakalandı

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İzmir'de düzensiz göç operasyonu! 22 kişi yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda 22 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde, düzensiz göçle mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamur Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yönünde ihbar alınması üzerine ekipler harekete geçti.

İhbarın ardından Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Botu ekipleri bölgede müşterek çalışma başlattı.

22 düzensiz göçmen yakalandı

Ekiplerin kara üzerinde düzenlediği ortak operasyonda 22 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonun ardından kimlik tespit ve idari işlemleri tamamlanan göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının kara ve deniz sınırlarında aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

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